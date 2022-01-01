في ظل الاتهامات التي طالت أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، رفض ذئاب الجبل توجيه اللوم على اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك في بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف دون رد أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الممتاز.

وأتيحت الفرصة للمقاولون العرب لتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، لكن سددها أحمد علي بشكل متباطئ ليثير الجدل بسبب لعبه للزمالك من قبل.

ووجهت بعض الجماهير اللوم لأحمد علي بسبب تسديد الكرة بأداء باهت، ومازاد الأمور سوءا هو أن محمد عودة، مدرب المقاولون، أكد أنه سيتم معاقبة المهاجم الدولي بسبب إهدار ركلة الجزاء.

ليرد المقاولون في بيان رسمي كالتالي: «يؤكد النادي على ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية رافضا تفسيرات البعض لتصريحات محمد عودة المدير الفني والتي كانت واضحة فيما يخص سياسة الجهاز الفني ولائحته مع اللاعبين في كل الحالات ومنها ضربات الجزاء.

أحمد علي لاعب الفريق من العناصر المجتهدة والمخلصة لناديها ولا يقبل النادي أي تلميحات حول إضاعة ضربة الجزاء ومعاقبة المدير الفني للاعبه شأن داخلي لا يحمل أي تأويلات أخرى تصريحات محمد عودة واضحة بعدما أشاد بلاعبه ومستواه في المباراة، ومعاقبة اللاعب باستبداله كانت لتنفيذ قرار مسبق اتخذه فيما يخص ضربات الجزاء.

المقاولون العرب يثق في لاعبيه ولا يقبل تعرضهم لحملات أو اتهامات غير صحيحة بالمرة، كما يثق في الجهاز الفني لتعديل وضع الفريق في جدول الدوري.

ننتظر ردود من اتحاد الكرة ولجنة الحكام على الأخطاء التحكيمية القاتلة التي شهدتها مباراة الزمالك والتي اجمع عليها كل المراقبين والمحللين.