محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس والنقل الجماعي الأجرة

اعتمدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات إعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلى 7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية الأقاليم مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر. وأشار إلى أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

وشدد على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومسئولي التموين، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة.