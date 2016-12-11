حزب الحرية النمساوي يرشح اليميني الشعبوي فالتر روزنكرانتس لخوض انتخابات الرئاسة

رشح حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي فالتر روزنكرانتس عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقررة هذا الخريف.

وقال الحزب ، الثلاثاء، إن روزنكرانتس، وهو محام، سيخوض الانتخابات أمام الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين في 9 تشرين الأول/أكتوبر.

وشغل روزنكرانتس منصب عضو المجلس الوطني، أحد مجلسي البرلمان النمساوي، من عام 2008 إلى عام 2019.

ويترشح فان دير بيلين لولاية ثانية في رئاسة النمسا، وهو منصب شرفي إلى حد كبير. وتم انتخاب الزعيم السابق لحزب الخضر لأول مرة لهذا المنصب في عام 2016.

وفي عام 2016 ، حل فان دير بيلين بالفعل خلف مرشح حزب الحرية نوربرت هوفر في الجولة الأولى من التصويت ، إلا أنه فاز في جولة الإعادة بفارق ضئيل على هوفر ليتم إلغاء النتيجة بعد ذلك بسبب مخالفات. وفي جولة إعادة متكررة، فاز فان دير بيلين في نهاية المطاف بنسبة 54% تقريبا.