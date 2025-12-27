تركيا: إتمام إجراءات الطب الشرعي في حادث طائرة الوفد الليبي

اكتملت إجراءات الطب الشرعي الخاصة برئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد، وأعضاء الوفد المرافق له، على خلفية حادث تحطم طائرتهم في العاصمة التركية أنقرة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، اليوم السبت، أنه عقب الانتهاء من الإجراءات داخل معهد الطب الشرعي في أنقرة، جرى نقل جثامين أعضاء الوفد الليبي إلى ساحة المراسم في قاعدة مرتد الجوية بمنطقة قازان بالعاصمة.

ومن المقرر إقامة مراسم رسمية داخل القاعدة الجوية، قبل إرسال الجثامين إلى ليبيا.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن، الثلاثاء الماضي، العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي وأربعة من مرافقيه.

وأوضح يرلي قايا، في تصريحات، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد نحو كيلومترين من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، وذلك عقب سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.