العراق يستقبل 6 طائرات فرنسية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن الأولوية حالياً لتعزيز الدفاع الجوي وتسليح القوة الجوية، فيما أشارت إلى أن 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل نهاية العام الحالي، لتعزيز الدفاع الجوي.

وصرح مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقي تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «أهم العقود التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية، ومن المؤمل استلامها خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، هي في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومجالات أخرى بحرية وبرية».

وأشار إلى أن «الدفاع الجوي حصل على رادارات فرنسية متطورة جدا تتعامل مع التحديات كافة»، مضيفًا: «ستصلنا طائرات متطورة قبل نهاية هذا العام، ليكتمل وصول 6 طائرات كاراكار الفرنسية، والتي سيكون لها دور كبير ومهم في مجال دعم القوات الأمنية».

وأضاف: «في مجال آخر لدينا تعاون مع كوريا الجنوبية وهي متطورة في الدفاع الجوي، وبداية العام المقبل سوف تصل بطاريات متوسطة المدى كسلاح دفاع جوي، والتي سوف تمثل إضافة قوية وممتازة إلى الدفاع الجوي».

وأوضح أن «هناك عملًا كبيرًا في مجال تسليح الطائرات بإمكانيات عالية جدًا»، مؤكدًا أن «هذا التطور نتيجة لإصرار وزارة الدفاع على امتلاك أرقى الأسلحة وفق الإمكانات والقدرات».

ولفت إلى أن «هناك دعما كبيرا من الحكومة العراقية من خلال توفير مبالغ كبيرة جدًا للتسليح من أجل التنوع، الذي يلبي متطلبات الوزارة واحتياجاتها خلال مواجهة التحديات».