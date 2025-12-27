التحالف العربي يؤكد: أي تحركات عسكرية في حضرموت ستُواجَه لحماية المدنيين

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية في محافظة حضرموت شرق اليمن تتعارض مع جهود خفض التصعيد، وذلك بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت، أن تصريح التحالف جاء على لسان المتحدث باسمه اللواء ركن تركي المالكي، ردا على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من ما وصفه بـ"الانتهاكات الإنسانية الجسيمة" التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح المالكي أن التحالف يتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأن أي تحركات عسكرية تخرج عن مسار التهدئة في حضرموت سيتم التعامل معها وفق المهام الموكلة للتحالف، وبما ينسجم مع حماية المدنيين ودعم جهود خفض التصعيد.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بعد أن أجبر المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من السعودية، على مغادرة مقرها في عدن، وأعلن سيطرته على مساحات واسعة من جنوب البلاد خلال الشهر الجاري.

وكان المجلس الانتقالي قد رفض، أمس الجمعة، مطلبا سعوديا بسحب قواته من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بتأمين محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.