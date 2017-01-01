سوناك يفوز بالجولة الأولى في سباق حزب المحافظين على خلافة جونسون

حقق ريشي سوناك، الذي ساعدت استقالته في التسبب في سقوط رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي، تقدما مبكرا في السباق لخلافة جونسون كزعيم لحزب المحافظين الحاكم ورئيس لوزراء بريطانيا.

وفي أول انتخابات لأعضاء حزب المحافظين بالبرلمان اليوم الأربعاء، فاز وزير الخزانة السابق سوناك بـ88 صوتا، ليتفوق على وزيرة التجارة بيني موردونت التي حصلت على 67 صوتا. وجاءت وزيرة الخارجية ليز تراس في المركز الثالث بـ50 صوتا.

وتم استبعاد وزير الخزانة الحالي ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت بموجب قواعد تنص على استبعاد الحاصل على أقل نسبة من الأصوات وأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر إجراء جولة التصويت الثانية غدا الخميس.

ولا يزال التنافس قائما، فعلى الرغم من التقدم المبكر لسوناك، أظهر أخر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" أن أعضاء حزب المحافظين الذين يتخذون القرار النهائي بمجرد قيام أعضاء الحزب في البرلمان باختصار قائمة المتنافسين إلى شخصين، أن سوناك سيتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام موردونت أو أمام تراس.