اليونان وجنوب شرق أوروبا يستعدان لموجة حر شديدة في الأيام المقبلة

تستعد اليونان وقبرص وغرب تركيا لموجة حر شديدة على مدار مطلع الأسبوع المقبل.



ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة في العاصمة اليونانية أثينا إلى 41 درجة مئوية غدا الجمعة.



وأبلغت وزارة الثقافة مديري المواقع الأثرية مثل الأكروبوليس بغلق المقاصد السياحية الشهيرة لعدة ساعات إذا ما أصبح الجو شديد الحرارة.



وقالت إنه سوف يتم رد قيمة التذاكر التي بيعت بالفعل.



وتبقي الكثير من البلديات في اليونان وقبرص القاعات المكيفة الهواء مفتوحة للسماح للأشخاص بالجلوس فيها.



وحثت السلطات العاملين على العمل من المنزل إذا أمكن، وطلبت من أرباب العمل السماح بساعات عمل مرنة لمساعدة العاملين على تجنب حرارة منتصف النهار.



ومن ناحية أخرى، حذرت وزارة الحماية المدنية من أن هناك خطرا متزايدا باندلاع حرائق غابات واسعة النطاق بسبب الحر يرافقها جفاف شديد ومن المتوقع هبوب رياح قوية في أجزاء كثيرة من البلاد اعتبارًا من الإثنين فصاعدا.