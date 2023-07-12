أرسل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي إنذارًا رسميًا جديدًا، على يد محضر لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يحمل رقم ٢١٠٦٧ بتاريخ ١٢ /٢٠٢٣/٧.

طالب بدراوي في الإنذار بإضافة بند لجدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العليا الذي دعا إليه رئيس الحزب يوم الإثنين القادم الموافق ١٧ يوليو المقبل، البند الذي طلب بدراوي إضافته هو تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ واعتبره هو حق أصيل للهيئة العليا لحزب الوفد المصري طبقا للمادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

كما طالب فؤاد بدراوي بإلغاء البند الأول في جدول الأعمال المقترح والخاص بعرض اللجان النوعية، وهي اللجان التي تؤدي إضافتها إلى حدوث تغيير في الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)، وحذر بدراوي من إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية للحزب مع ضرورة عدم المساس بها لمدة ستة أشهر طبقاً لقرار الهيئة العليا للحزب الصادر في اجتماعها بتاريخ ١٣ مارس الماضي، بالإضافة إلى أن المستقر عليه حزبيًا هو عدم إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية إلا بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

كان بدراوي قد أرسل في يوم ٢٦ يونيو الماضي إنذارًا على يد مُحضر إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، يخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال ١٥ يوماً، ثم دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية تطبيقاً لنص المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

وتأتي خلافات الوفد مع إعلان رئيسه عبد السند يمامة موافقة الهيئة العليا على ترشحه واختياره مرشحًا باسم الحزب، في الوقت الذي يؤكد فيه أعضاء الهيئة العيا إلغاء يمامة للاجتماع وعدم عقده حتى الآن.