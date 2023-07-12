 أحمد حسن: إمام عاشور صفقة مهمة للأهلي ولكن - بوابة الشروق
الخميس 13 يوليه 2023 8:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

أحمد حسن: إمام عاشور صفقة مهمة للأهلي ولكن

الشروق
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 8:13 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 8:19 م

يرى أحمد حسن، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن انضمام أمام عاشور للأهلي سيكون إضافة قوية.

وارتبط اسم أمام عاشور بالانضمام إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد أن أنهى الصفقة مع فريق ميتييلاند الدنماركي.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن إمام عاشور سينضم إلى النادي الاهلي مقابل 3 مليون و200 الف دولار ومن المقرر أن يتقاضى راتبا يصل إلى 13 مليون جنيه سنويا.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «إمام عاشور إضافة قوية لاي فريق وليس الأهلي فقط، نظرا لتحركاته المميزة في المنتصف وسرعة البديهة لديه».

وأضاف: «ولكن اعتقد ان الأهلي في حاجة إلى صفقات أخرى لتدعيم صفوفه».

وأكمل أحمد حسن: «فكرة انتقال أمام عاشور للأهلي بالتأكيد مميزة سيضيف للفريق لو اكتملت الصفقة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك