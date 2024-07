وكيل ماني يرد على أنباء رحيله عن النصر

رد بيورن بيزيمير، وكيل أعمال ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، على أنباء رحيل النجم السنغالي عن صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية في ظل تدني مستواه.

قال بيزيمير في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" لم أعقد أي اجتماع مع الأندية بخصوص ساديو ماني".

أضاف:" ساديو ماني يستعد للموسم الجديد مع النصر وليس لديه أي نية للرحيل على الإطلاق".

أتم:" ناديه سعيد للغاية معه".

وعانى ساديو ماني من موسم صعب رفقة النصر بعد انتقاله للعالمي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ، وتراجع في المستوى، لتخرج تقارير تؤكد اقتراب رحيله عن قلعة العالمي.

