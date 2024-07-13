قالت الدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية صحة جنوب سيناء، إن إدارة تنظيم الأسرة قامت بالزيارات المنزلية لأداء دورها من التقليل من مخاطر الحمل، ونشر رسالتها التوعوية لتعزيز الحفاظ على صحة الطفل، وخفض وفيات حديثي الولادة، وتخفيف إصابة النساء بفقر الدم وسوء التغذية من خلال نشر ثقافة المباعدة بين كل حمل واخر، وذلك تنفيذًا لدورها في تقديم الخدمات بكل منافذ تقديم الخدمة الطبية بمدن المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت مديرة إدارة تنظيم الأسرة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضًا العمل على الحد من الصعوبات الاقتصادية المصاحبة لكثرة الأبناء، والذي ينعكس بدوره على وضع الأسرة الصحي والاجتماعي، والعمل على تحسين الوضع الصحي والغذائي في المجتمع للمساهمة في زيادة سرعة التنمية القومية ومعدلات الدخل القومي للأفراد.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوسائل المنصرفة للمنتفعات بالمركز بلغ 25997 وسيلة مختلفة من وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، وبلغ عدد الزيارات للمنتفعات 2558 زيارة جديدة و12277 زيارة مترددة بإجمالي 14835 زيارة.

وأضافت أن 40 رائدة ريفية من فرق تنظيم الأسرة قامت بزيارة 17282 أسرة بكافة مدن المحافظة، وتنظيم 988 ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة، وبلغ عدد الذكور الذين جرى توعيتهم 613، بينما بلغ عدد الإناث اللاتي جرى توعيتهن 5674، بإجمالي 6287 فردا.

وأكدت استمرار أعمال الفرق الطبية التابعة لتنظيم الأسرة، لتوفير الرعاية الصحية الآمنة لكل المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات الإدارة ضمن الإطار الصحي الذي يركز على صحة الأم والطفل معًا، وطبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة مؤشرات عمل الإدارات المختلفة بكل المنشآت، تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.