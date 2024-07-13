الرئيس السابق للشاباك يحذر من تعيين نتنياهو لرئيس جديد للجهاز

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) عامي أيالون، قوله إنه يجب منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد للجهاز لأنه سيكون تعيينا حزبيا سياسيا.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن أيالون قوله إن من سيعينه نتنياهو سيخدمه ولن يخدم الدولة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يهتم إلا بنفسه وببقاء حكومته".

ويختلف نتنياهو مع الرئيس الحالي للشاباك رونين بار، حول بنود صفقة التبادل وكيفية التوصل إليها، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة إفشال الصفقة والتحكم فيها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تزايد القلق بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بسبب تعمق الخلافات بين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين، في بيان، إنها قلقة من تقارير عن وضع نتنياهو شروطا جديدة من شأنها منع إبرام صفقة تبادل، مضيفة أنها "تستهجن ما تصفه بالتصرف غير المسئول لنتنياهو الذي يعرقل جهود إعادة أبنائهم".