طيران جيش الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة / السبت، بأن طيران جيش الاحتلال قصف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات كفر كلا، والخيام، والطيبة، وراشيا الفخار، وطير حرفا، والجبين.

وأشارت الوكالة، إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات الوزاني وكفركلا وتل نحاس وهورا والخرايب تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، توتراً متصاعداً.

ويطلق جيش الاحتلال ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.