زيادة المعروض تهبط بأسعار الدواجن 30 جنيهًا خلال شهر

كتب ــ شريف حربى وعلاء شبل وهدى الساعاتى وعمرو بحر ومحمد نصار وخميس البرعى وأميرة عاصى:

• رئيس شعبة الدواجن: الكليو يسجل 72 جنيهًا للمستهلك.. والمنتجون طرحوا كميات كبيرة لتخوفهم من زيادة حالات النفوق.. وتاجر: حالة من الركود سيطرت على الأسواق بعد انتهاء إجازة الأضحى

شهدت الدواجن خلال شهر انخفاضا ملحوظا فى الأسعار لتترواح ما بين 70 و72 جنيها للكليو مقارنة بـ92 جنيها قبل إجازة عيد الأضحى، فيما اتفق عدد من التجار على أن التراجع نتيجة وجود وفرة فى المعروض بعد أن طرح المنتجون كميات كبيرة تخوفا من تزايد حالات النفوق.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 30 جنيها فى الكيلو الواحد ، لتصل إلى ما يتراوح بين 60 و63 جنيها من أرض المزرعة وللمستهلك بما يترواح بين 70 و72 جنيها.

وأرجع السيد، فى تصريحاته لـ«الشروق» أسباب الانخفاض الكبير فى الأسعار نتيجة زيادة المعروض فى الأسواق، مع طرح المنتجين كميات كبيرة نظرا لتخوفهم من زيادة حالات نفوق الدواجن مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، موضحا أن انخفاض الأسعار سيتسبب فى خسائر للمنتجين، وقد يؤدى إلى خروج مجموعة كبيرة من صغار المربين من المنظومة، مطالبا بوضع منظومة للحافظ على صناعة الدواجن، بوجود بورصة تحدد التكلفة الفعليه، مع وضع هامش ربح جيد للمنتج.

وبنهاية شهر يونيو الماضى شهدت مزراع الدواجن ارتفاع فى حالات النفوق نتيجة زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائى فى جميع محافظات الجمهورية إلى 3 ساعات ومع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات تفوق الـ40 درجة مئوية.

وقال محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» إن كبار المنتجين لديهم مولدات عملاقة تستطيع تشغيل مزارع كبيرة جدا، ولكن تكلفة التشغيل ارتفعت نتيجة لتشغيل تلك المولدات إلى 3 ساعات يوميا.

وتابع العنانى: «بالطبع هناك زيادة كبيرة جدا فى نسبة النفوق عند صغار المربين خلال الشهر الحالى بسبب انقطاع التيار الكهربائى، ما تسبب فى حدوث خلل ملحوظ فى حجم العرض داخل السوق المحلية» وتوقع أن نشهد زيادة فى المعروض مع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وفى جولة لـ«الشروق» بعدد من المحافظات، لوحظ انخفاض فى أسعار الدواجن باختلاف المناطق. ففى محافظة الجيزة، قال شريف قاسم، صاحب مزرعة لإنتاج الدواجن، بمنشأة القناطر، إن هناك تراجعا كبيرا فى الأسعار فى الوقت الحالى مقارنة بالفترة ما قبل عيد الأضحى، وأرجع ذلك إلى قلة الإقبال على الدواجن بعد عيد الأضحى نتيجة توافر كمية لا بأس بها من اللحوم فى أغلب المنازل.

وفى الإسكندرية، قال أحمد سعيد، عضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الدواجن بالأسواق انخفضت لأول مرة بشكل لم يحدث منذ 5 شهور، حيث تصل للمستهلك فى الوقت الحالى بـ80 جنيها للكيلو.

وأرجع سعيد فى تصريحات لـ«الشروق»، أسباب الانخفاض إلى زيادة الإنتاجية وهو ما ينعكس على الأسعار والتى سجلت هبوطا لنحو أكثر من 30 جنيها، موضحا أن أسعار الدواجن قبل شهر وصلت إلى مستويات 110 جنيهات.

وفى البحيرة، أرجع العربى علام، صاحب محل لبيع الدواجن، أنخفاض الأسعار إلى حالة الركود وارتفاع درجات الحرارة الشديدة مما تسببت فى عزوف المواطنين عن الشراء وتخوف بعض أصحاب المزارع من نفوق الدواجن الموجودة فى المزرعة بسبب الحرارة.

ومن جانبه قال فتحى سمير، تاجر دواجن، أن الأسعار تنخفض فى نفس الفترة من كل عام، بسبب خوف التجار وأصحاب المزارع من درجات الحرارة المرتفعة مما يؤدى إلى نفوق الدواجن وتضطر بعض المحال لتقديم عروض من أجل جذب المواطنين على الشراء.

وفى محافظة دمياط، هبط سعر الفراخ البيضاء، فى جميع أسواق المحافظة، ليسجل سعر الكيلو 85 جنيها للمستهلك، ومن المزرعة 80 جنيها، وفقا للتسعيرة المعلنة، فيما شهدت أسعار الفراخ البلدى استقرار داخل المزرعة ليسجل سعر الكيلو 110 جنيهات، وللمستهلك 120 جنيها وتراوح سعر كيلو الفراخ البانيه، ما بين 210 جنيهات إلى 220 جنيها، ويختلف ذلك من منطقة لأخرى.

وسجلت أسعار الدواجن فى محافظة الوادى الجديد، 80 جنيها لسعر كيلو الدواجن البيضاء، وسط إقبال المستهلكين على الشراء. بحسب إبراهيم أحمد، صاحب محل دواجن بالمحافظة.

وبمحافظة كفر الشيخ تراجعت أسعار الدواجن لتسجل 80 جنيها للكيو، وقالت لمياء محمد، موظفة بمركز قلين، إن أسعار الدواجن انخفضت خلال الأسبوع الماضى، مردفة: «نتمنى أن تنخفض أكثر أو تستقر على ذلك».

وقال محمد صلاح دشيشة عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن المحافظة ومدريرية التموين والغرفة التجارية بكفر الشيخ، عملوا على توفير جميع السلع بالمحلات والأسواق والمنافذ التابعة للمحافظة والتموين بأسعار مخفضة ومن بينها اللحوم والدواجن والبيض.

وفى الغربية، شهدت الدواجن انخفاضا ملحوظا فى أسعار الفراخ خاصة البيضاء مقارنة بأسعار ما قبل عيد الأضحى الماضي.

وتوقع شادى يسرى، عضو الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، إن تستمر الأسعار فى الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتفوق المنتجين من نفوق الدواجن بالمزرعة.