تعليم القاهرة تعلن جداول امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جداول امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وقالت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الامتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) من السبت ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٧/٢٩، وطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) خلال الفترة من السبت ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠.

ويؤدي طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس ٢٠٢٥/٧/٣١، والنقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس ٢٠٢٥/٧/٢٤، والأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله) خلال الفترة من السبت ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس ٢٠٢٥/٧/٣١.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٨/١٣.