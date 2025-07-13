قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أجريت بالتزامن مع مرور عام على محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا، إن جهاز الخدمة السرية، ارتكب أخطاءً أدت إلى وقوع المحاولة، واعتبر أن الرئاسة "وظيفة خطيرة جداً"، وأشاد بأداء إدارته في ولايته الثانية، معتبراً كذلك، أن ولايته الأولى "كانت مذهلة".

وقال ترامب لمذيعة "فوكس نيوز"، لارا ترامب، وهي زوجة ابنه إريك إن "أخطاءً" ارتُكبت من قبل جهاز الخدمة السرية في التعامل مع تأمين الحدث الانتخابي في بنسلفانيا، أدت إلى وقوع محاولة الاغتيال، مشيراً إلى أنه كان من المفترض وجود عناصر أمنية داخل المبنى، الذي أطلق منه الرصاص، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال ترامب في حديثه: "كان ينبغي أن يكون لديهم شخص داخل المبنى، وكان عليهم التنسيق بشكل أفضل مع الشرطة المحلية"، مضيفاً: "لقد ارتُكبت أخطاء، ولم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

ورغم انتقاده للجهاز، أعرب ترامب عن رضاه عن مجريات التحقيق، وقال إنه تلقى إحاطات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية ووزارة العدل، مؤكداً: "أنا راض عن عملهم. لقد مروا بيوم سيء، وأعتقد أنهم سيعترفون بأنهم مروا بيوم صعب".

الرئاسة أخطر وظيفة

وقال ترامب: "هذه وظيفة خطيرة جداً، أن تكون رئيساً. كما أقول سائقو سيارات السباق، نسبة احتمال أن يموتوا هو 1% فكروا في ذلك... راكب الثيران أعتقد أن ذلك خطير جداً، النسبة هناك تقريباً عُشر في المائة يموتون، أما بالنسبة للرئيس فالنسبة حوالي 5%، لماذا لم تخبروني بهذا؟ ربما كنت اتخذت قراراً مختلفاً".