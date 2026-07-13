منطقة مطروح الأزهرية: مواصلة تنفيذ خطط التحسين الدراسي للطلاب الحاصلين على أقل من 65%

قالت منطقة مطروح الأزهرية، إنه جارٍ مواصلة تنفيذ خطط التحسين الدراسية التي تستهدف الطلاب الحاصلين على أقل من 65% في الاختبارات التحصيلية، تحت رعاية الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأوضحت منطقة مطروح الأزهرية، في بيان إعلامي، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحقيق الهدف الأسمى للخطة، والمتمثل في رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ومعالجة الفجوات التحصيلية لدى الطلاب؛ لضمان استعدادهم التام للعام الدراسي 2026/2027م.

وأكد الشيخ عطية سالم، أن هذه الخطط ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام مهني وأخلاقي تجاه أبنائنا الطلاب.

وشدد على أن المنطقة تضع كل إمكاناتها لدعم المعاهد في تحقيق مستهدفات التحسين ورفع مستوى التحصيل الدراسي لجميع الطلاب دون استثناء.

ومن جانبها، أوضحت عائشة خليل مديرة إدارة الخطة والمنهج، أن الجولات الميدانية تهدف إلى التأكد من التزام المعاهد بالتعليمات المنظمة، وضمان توفير الدعم اللازم للطلاب.

وأشارت إلى أن المتابعة أثمرت عن التحقق من حصر الطلاب المستهدفين وإدراجهم ضمن برامج التحسين، مع التأكيد على تطبيق الاختبارات القبلية لتشخيص المستوى الدراسي الفعلي، وتحديد نقاط القوة والضعف بدقة.

جدير بالذكر أن أعمال خطط التحسين تستمر وفق الجدول الزمني المعتمد حتى بداية العام الدراسي 2026/2027م.