تحرير 240 مخالفة تموينية بديرمواس المنيا خلال يوليو الماضي

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بالتعاون مع مديرية التموين، حررت 240 مخالفة تموينية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك خلال حملات تموينية وتفتيشية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار.

وتنوعت المخالفات ما بين (عدم نظافة أدوات العجن، وجود نقص في الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم وجود ماكينة صرف، عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتجميع بطاقات صرف خبز، وعدم وجود ميزان حساس، ومبيعات وهمية، وعدم إعلان عن الأسعار، وتجميع مواد بترولية، وتجميع سلع مدعمه)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.