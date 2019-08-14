 الأردن يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بخصوص الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بخصوص الأقصى

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:47 م

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بخصوص الوضع القائم في المسجد الاقصى .

وعبر الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير " سفيان القضاة " عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك،حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ذَكَّر " سفيان القضاة " إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

كان الوزير إردان قد دعا إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

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