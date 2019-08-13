شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، حيث توافد آلاف المواطنون على منافذ بيع التذاكر للاحتفال في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وحمل الأسر أصناف مختلفة ومتعددة من الأطعمة، إضافة إلى العصائر والمثلجات، فضلاً عن اقتناء الأطفال لبعض الألعاب المفضلة لديهم، مثل (كرة القدم، والبلالين، والعربات الصغيرة، والطائرات الورقية) مختلفة الأشكال والألوان، وألعاب الفقاعات الهوائية.

وحرصت إدارة حديقة الحيوان على تشغيل قطارين "طفطف" لنقل الزوار بين جنابات الحديقة، دون بذل أي جهد، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الشمس، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، كما سعت لزيادة منافذ دخول الحديقة؛ لمنع تكدس المواطنين بشكل كبير أمام المنافذ والأبواب الخارجية للحديقة.

وانتشرت فرق الكشافة، المختصة في توجيه النصائح والإرشادات للمواطنين خاصة المتعلقة بكيفية حماية أسرهم وأبناءهم، كما تتضمن جهودها إعادة الأبناء المفقودة إلى ذويهم مرة أخرى.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر داخل أرجاء حديثة الحيوان، لتلقي أي حالات إغماء أو وعكات صحية التي يمكن أن تحدث بين الزوار، فضلا عن توجيه المواطنين بضرورة شرب السوائل بشكل مستمر وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة تجنبا لأي مشاكل صحية.

وكثفت قوات الأمن، بظهور واضح للشرطة النسائية، من تواجدها بمحيط حديقة الحيوان وبداخلها لتأمين احتفالات المواطنين، من خلال انتشار سيارات الشرطة داخل ميدان النهضة وأمام الأبواب الرئيسية، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد الأمن في عدة مناطق داخل أرجاء الحديقة، للتأكد من استمتاع المواطنين خلال تنزههم، وعدم وجود حالات سرقة أو تحرش.

كما شهدت بيوت الأسود والقرود والدببة، إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين؛ لتظل البيوت الأكثر جذبًا داخل أرجاء حديقة الحيوان على الإطلاق، حيث تزاحم على بيوت تلك الحيوانات عشرات المواطنين لرؤيتها، ولسماع أصواتهم المختلفة التي تكون مضحكة مع بعض الحيوانات ومرعبة مع الأخرى.

وحمل عدد كبير من المواطنين خاصة الأطفال، كميات كبيرة من "البلالين" ذات الأشكال والألوان والأحجام المختلفة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، حيث صممت بعض البلالين على أشكال متنوعة ومختلفة، مثل شكل تاج تلبسه البنات الصغيرات، وأخرى على أشكال الحيوانات مثل البط والثعبان، لتكون أحد أهم مظاهر الفرحة للمواطنين داخل حديقة الحيوان، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسعى عدد كبير من زوار الحديقة لالتقاط صور تذكارية برفقة ذويهم، ومع الحيوانات المختلفة، فتكاد لا يخلو بيت واحد من بيوت الحيوانات داخل أرجاء الحديقة إلا وتجد أحد المواطنين يلتقط صورة "سيلفي" معه، لتبقى ذكرى زيارة الحديقة ومشاهدة تلك الحيوانات عن كثب معه دائما.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رجائي، مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أمس الاثنين 70 ألف زائر، فيما استقبلت في أولى أيام العيد 40 ألف زائر.

واستقبلت حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، في وزارة الزراعة، زوار عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي، في إطار الحرص على توفير أجواء ترفيهية ملائمة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع الشرائح البسيطة، بحيث لا تتجاوز تذكرة الدخول في كل حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية عن 5 جنيهات للفرد الواحد، يمكن من خلالها متابعة العديد من العروض والبرامج الترفيهية داخل الحديقة والتجول داخلها.

فيما شهدت منطقة كورنيش النيل، إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين، وسط انتشار الباعة الجائلين لتسويق منتجاتهم، حيث انتشروا على كورنيش النيل، حاملين بضائع وأكلات مختلفة مثل المشروبات وألعاب الأطفال والمثلجات والترمس والبلالين، وغير ذلك.

وفي سياق متصل تواجدت أفراد الشرطة لمنع التكدس وحالات التحرش، وحماية المواطنين.