خاص - كشافة إسباني يساعد ريفيرو في تدريب الأهلي

حدد خوسيه ريفيرو، المدرب الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي، عدد من أفراد طاقمه المساعد، عند تدريب الأحمر، خلال الفترة القادمة.

وكانت بوابة الشروق قد أكدت وجود اتفاق مبدئي بين إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وخوسيه ريفيرو، المدرب الحالي لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، لتدريب الأحمر في الفترة القادمة.

وعلمت بوابة الشروق أن سيرجيو ألمينارا، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب فنلندا، ورئيس قسم الكشافة في نادي إنتر توركو الفنلندي، هو أبرز المرشحين للتواجد في الجهاز الفني المساعد لخوسيه ريفيرو، حال توليه تدريب الأهلي.

وسبق للمدرب الإسباني، سيرجيو ألمينارا، البالغ من العمر 45 عامًا التواجد مع خوسيه ريفيرو في الجهاز الفني لنادي أورلاندو بايرتس، قبل أن يتوجه إلى فنلندا، لتولي منصبين مختلفين، هما المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأول، وكذلك رئيس قسم الكشافة في نادي إنتر توركو.

وكان أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي قد أعلن صباح اليوم الإثنين، أن خوسيه ريفيرو، البالغ من العمر 47 عامًا سيغادر تدريب الفريق، بعد مباراته مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المحلي.

يُذكر أن الإسباني خوسيه ريفيرو كان قد أعلن قبل عدة أسابيع مغادرته لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعد الموسم الجاري، إلا أنه قرر تسريع تلك الخطوة، حيث سيغادر النادي قبل 5 جولات من حسم بطولة الدوري المحلي.