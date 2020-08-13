اليونان تُطلع النمسا على تطورات الخروقات التركية للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط

بحث وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس هاتفيا، اليوم الخميس، الاستفزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية، إن الوزير اليوناني أطلع نظيره النمساوي على الخروقات والأفعال غير القانونية التي تمارسها تركيا حاليًا في مياه البحر المتوسط.

وأضافت المصادر، أن الوزير اليوناني سيصل إلى فيينا غدا الجمعة للمشاركة في أعمال زيارة مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للنمسا حيث سيتم بحث الخلاف الحالي بين اليونان وتركيا حول التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر، أن يلتقي بومبيو غدا الجمعة، في فيينا مع كل من الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن والمستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزير الخارجية الكسندر شالينبيرج.