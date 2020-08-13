عائشة بن أحمد تحتفل بعيد المرأة التونسية

احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، بمناسبة عيد المرأة التونسية، والذي يوافق يوم 13 من كل عام.

‏ونسرت الفنانة الشابة صورة مجمعة لعدة رموز نسائية تونسية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "بمناسبة عيد المرأة التونسية، كل عام ونساء بلادي بألف خير ونجاح وتألق".

وتنتظر الفنانة التونسية لعرض فيلمها الجديد خلال الشهر الجاري، والذي يحمل اسم "توأم روحي"، وينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية وهو من بطولة الفنانين حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.