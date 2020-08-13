الوكالة الدولية للطاقة تُخَفِّض توقعاتها للطلب على النفط بسبب كورونا

خَفَّضَتْ الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط الخام في العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الوكالة، التي تمثل اتحاد مصالح الدول الصناعية الرائدة، في باريس اليوم الخميس أنها تتوقع أن يبلغ معدل الطلب في العام الحالي في المتوسط 9ر91 مليون برميل يوميا بتراجع بمقدار 1ر8 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2019.

يذكر أن هذا المعدل يقل بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالتقديرات التي كانت الوكالة أعلنتها في يوليو الماضي.

كما خفضت الوكالة أيضا في تقريرها الشهري، من توقعاتها بالنسبة للطلب في العام المقبل، حيث قالت إن من المتوقع أن يصل معدل الطلب في 2021 إلى 1ر97 مليون برميل يوميا، بتراجع بمقدار 240 ألف برميل مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي.

وعزت الوكالة تخفيض توقعاتها إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة تعرقل التنقل وتؤثر بالدرجة الأولى على قطاع النقل الجوي.

وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في الوقت الراهن وذلك بعد الانهيار الذي كانت سجلته في مارس الماضي بسبب حرب أسعار بين دول نفطية رائدة، وقد ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال من 20 دولارا في أبريل الماضي ليصل مؤخرا إلى 51ر45 دولار.

وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن متوسط حجم النفط المستخرج عالميا وصل إلى نحو 90 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو الماضي.