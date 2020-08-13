الصحة الإيرانية: تسجيل 2625 إصابة جديدة و174 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد، بلغت 336 ألفا و324 حالة و174 حالة وفاة حتى ظهر اليوم الخميس.



وأضافت سادات لاري، في تصريح صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، أن عدد حالات الوفاة في إيران جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 19 ألفا و162 شخصا حتى الآن، بعد تسجيل 174 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أوضحت أنه تم تسجيل 2625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 336 ألفا و324 حالة إلى الآن؛ من بينهم 3 آلاف و971 حالة في وضع حرج، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في إيران 292 ألفا و58 شخصا حتى الآن.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و788 ألفا و27 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أرجاء البلاد حتى الان.