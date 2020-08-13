السفارة الأوكرانية في لبنان: قدمنا مساعدات مالية لمواطنينا المتضررين من انفجار بيروت

أكدت السفارة الأوكرانية في بيروت، اليوم الخميس، تقديم مساعدات مالية لمواطنيها المتضررين من الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت في الـ4 من أغسطس الجاري.

وقال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، إنه "في الـ12 من أغسطس تقدم 56 مواطنًا أوكرانيًا بطلب مساعدات مالية من السفارة الأوكرانية في لبنان، بعدما تهدمت منازلهم وأُصيبوا إثر انفجار بيروت".. مُضيفًا أن السفارة صرفت بالفعل مساعدات مالية دفعة واحدة إلى 16 شخصًا من مواطنيها.

وتعهد كوليبا بأن السفارة الأوكرانية لن تترك مواطنيها في هذا الظرف الصعب، مؤكدًا وفاة أحد المواطنين الأوكرانيين في الانفجار.