بافارد يسافر للبرتغال ويأمل في المشاركة مع بايرن في دوري الأبطال

سافر بنيامين بافارد الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني إلى مدينة لشبونة البرتغالية اليوم الخميس ويأمل في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا إذا تأهل فريق بايرن ميونخ للدور قبل النهائي.

وتعرض بافارد للإصابة في قدمه اليسرى قبل أسبوعين وسيغيب عن مباراة برشلونة غدا الجمعة في دور الثمانية. وإذا تمكن بايرن من الفوز على برشلونة سيتأهل للعب في مباراة الدور قبل النهائي يوم 19 أغسطس ومن الممكن أن يلعب المباراة النهائية بعدها بأربعة أيام.

وقال بافارد لشبكة "سكاي" التليفزيونية معربا عن أمله في العودة للعب بالبرتغال:"قمت بتجربة بعض الأحذية وأشعر أنني بحالة جيدة".

ويتوقع أن يلعب جوشوا كيميتش في مركز الظهير الايسر بدلا من بافارد أمام برشلونة ، مثلما فعل الأسبوع الماضي في مباراة الإياب بدور الستة عشر أمام تشيلسي.