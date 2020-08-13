البحرين: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خطوة تاريخية لتعزيز السلم في المنطقة

أعربت مملكة البحرين عن بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على الإعلان مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن التوصل لاتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة الإمارات، مؤكدة بأن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأشادت في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، استمرارًا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وتتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.