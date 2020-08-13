بومبيو يزور سلوفينيا مع تركيز المباحثات على أمن التكنولوجيا

تقع قضية الطاقة النووية وشبكات الجيل الخامس في محور جدول الأعمال اليوم الخميس حيث وصلت جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي تشمل أربع دول أوروبية به إلى سلوفينيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا في بلدة بليد ويوقع إعلانا مشتركا بشأن التعاون في أمن شبكة الجيل الخامس.

ومن خلال التوقيع، سوف تنضم سلوفينيا إلى المنصة الأمريكية ضد القوة المتنامية للصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولا سيما ريادة هواوي في الجيل الخامس. ويتهم المسؤولون الأمريكيون الصين باستغلال شركات مثل هواوي لبناء شبكة يمكنها التجسس على دول أخرى، وهو اتهام ترفضه الصين والشركات المعنية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش بومبيو إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في بناء مولد جديد في محطة كرسكو للطاقة النووية، التي تديرها سلوفينيا بالاشتراك مع كرواتيا.

وانضمت سلوفينيا، أكثر جمهورية يوغوسلافية شيوعية سابقة تطورا، إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عام 2004.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو، الذي وصل من جمهورية التشيك، إلى فيينا في وقت لاحق اليوم، قبل أن يختتم جولته في بولندا.