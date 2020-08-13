باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 286 ألفا و674 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الخميس، إلى 286 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 753 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 ألاف و139 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 264 ألفا و60 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.