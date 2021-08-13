وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يجريان محادثات هاتفية مع الرئيس الأفغاني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الخميس محادثات هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني لبحث تطورات الأوضاع في بلاده وتقدم حركة طالبان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن بلينكن وأوستن تحدثا اليوم مع الرئيس أشرف غني للتشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بأمن واستقرار أفغانستان في مواجهة العنف الذي تقوم به طالبان.

ووفقا للبيان، أبلغ الوزيران الرئيس الأفغاني "أن الولايات المتحدة تقلل من وجودها المدني في كابول في ضوء الوضع الأمني ​​المتطور".

وشدد الوزيران على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان.

وتبادل بلينكن وأوستن وغني خلال المكالمة وجهات النظر حول البيئة الأمنية في أفغانستان والجهود المبذولة للحد من العنف والجهود الدبلوماسية الجارية. وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم التوصل لحل سياسي للصراع.