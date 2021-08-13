استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

أسعار الخضروات:

‏استقرت أسعارالطماطم لتترواح بين 1.5 إلى 2.8 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

استقرت أسعارالكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 17 جنيه.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 3.6 جنيه.

استقر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة وجاءت على النحو التالي:

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرالليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرالعنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرالتفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقرالتين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 5 و 10 جنيهات.

واستقرالرمان ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيه

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقر المانجو البلدي ليترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبرهذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.