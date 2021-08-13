استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
استقرت أسعارالطماطم لتترواح بين 1.5 إلى 2.8 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
استقرت أسعارالكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 17 جنيه.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 3.6 جنيه.
استقر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاكهة وجاءت على النحو التالي:
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرالليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرالعنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرالتفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
واستقرالتين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 5 و 10 جنيهات.
واستقرالرمان ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيه
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
كما استقر المانجو البلدي ليترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.
وتعتبرهذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.