سولشاير يؤكد على ثقته في إتمام صفقة فاران قريبا

لن يتمكن رافاييل فاران من المشاركة مع مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد، ولكن أولى جونار سولشاير، مدرب الفريق، قال إن انتقال اللاعب من ريال مدريد سيتم الانتهاء منه قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن مانشستر يونايتد أكمل التعاقد مع توم هيتون وجادون سانشو، وأعلن النادي يوم 27 يوليو الماضي أنه أبرم اتفاقية مع ريال مدريد لانتقال فاران (28 عاما).

وأبدى مانشستر يونايتد إعجابه بفاران منذ أن كان السير أليكس فيرجسون مدربا للفريق، ولكن عليه الانتظار لوقت أطول لرؤيته يرتدي ملابس الفريق، وذلك رغم إعلان أن النادي توصل لاتفاق مع ريال مدريد يوم 27 تموز/يوليو الماضي.

ويتعين على فاران أن يحصل على تأشيرة ودخول الحجر الصحي، قبل أن يخضع للفحص الطبي بالنادي الإنجليزي، الذي يتعين عليه أن يسجل اللاعب قبل منتصف اليوم إذا أراد أن يدفع به أمام ليدز غدا السبت.

وقال مدرب مانشستر يونايتد :"لم يتدرب معنا، وحتى الآن بعض التفاصيل غير الضرورية تحتاج لوقت أطول".

وأضاف :" أشياء تحدث وأشياء تحتاج لبعض الوقت، ولسوء الحظ فإن العزل هو ما يؤخر الأمور".

وأكد:" لم تنته الصفقة بنسبة مئة بالمئة.. لا يمكنني القول أنه سيشارك غدا، على الأرجح يمكنني قول إنه لن يشارك غدا لأنه لم يتدرب معنا".

وبسؤاله عن سبب التأجيل وما إذا كان هناك أي قلق من شأنه عدم إكمال الصفقة، قال سولشاير :"دائما ما تحدث بعض الأشياء الصغيرة".

وأضاف :"ولكن التأجيل الأكبر بسبب العزل والحجر الصحي، بالطبع. هو في مانشستر حاليا. ستنتهي الأمور قريبا".

بينما فاران لن يكون متاحا للمباراة، يمكن لعشاق مانشستر يونايتد أن يرون جادون سانشو، الذي تعاقد معه النادي مقابل 73 مليون جنيه استرليني (1ر101 مليون دولار) رغم أن المرض عطل اسبوعه الأول في التدريبات مع ناديه الجديد.

وقال سولشاير :" بالتأكيد سيشارك جادون. تدرب بشكل جيد لمدة اسبوع. لسوء الحظ، كان مريضا بعد اجازته، ولم يشارك معنا في المران لعدة أيام".

وأضاف :"ولكنه تأقلم بشكل جيد مع المجموعة وظهر بتركيز شديد أكثر من المتوقع. سيشارك. ومع ذلك، لا يمكنني إخبارك ما إذا كان سيشارك من البداية أو كبديل".

وأكد سولشاير أن مانشستر يونايتد "مازال يفتقد لبعض اللاعبين بسبب الإصابة وفيروس كورونا"، حيث يغيب إدينسون كافاني لتواجده في الحجر الصحي عقب عودته من اجازته الصيفية التي تم تمديدها.

وسيظل مستقبل بول بوجبا من بين النقاط الرئيسية للمناقشة، حيث أن عقد بوجبا -28 عاما- ينتهي الصيف المقبل.

وقال سولشاير :"إنه لاعب بمانشستر يونايتد، مازال يتبقى في عقده موسما. تم الحديث والكتابة عن ذلك كثيرا. كل محادثة وحوار خضته مع بول كان إيجابيا".

وأيضا دخل مواطنه أنتوني مارسيال دائرة التكهنات، حيث ارتبط اسم إنتر ميلان بضم اللاعب صاحب الـ25 عاما بعد بيع روميلو لوكاكو لتشيلسي.

وقال سولشاير عن مارسيال الذي لم يلعب أي مباراة منذ إصابته في الركبة في مارس الماضي :" لن أكون متفاجئا إذا استهدفت أندية أخرى مارسيال لأنه لاعب جيد للغاية".