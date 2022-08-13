وافق الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي، الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وهو أكبر استثمار في تاريخ البلاد.

جاء تصويت الكونجرس الأمريكي النهائي ليمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.

ويعزا الهدف الأساسي لمشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الحد من التضخم"، والمعروف باسم "خطة بايدن للمناخ والصحة" أيضا، إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.