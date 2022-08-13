 مسؤول باكستاني: مصرع 188 شخصا وتضرر 40 ألف منزل بسبب الأمطار - بوابة الشروق
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مسؤول باكستاني: مصرع 188 شخصا وتضرر 40 ألف منزل بسبب الأمطار

د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:07 م

قال مستشار رئيس وزراء بلوشستان للشؤون الداخلية والقبلية، مير ضياء الله لانجو، اليوم السبت، إن 188 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بسبب حوادث الأمطار الموسمية بمناطق في بلوشستان، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ونقلت الوكالة عن لانجو قوله في مؤتمر صحفي، إن نحو 40 ألف منزل تضررت بسبب الأمطار الغزيرة في الإقليم، مضيفا أن المناطق الشمالية من بلوشستان تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت في تضرر الأراضي الزراعية الممتدة على نحو نصف مليون فدان.

وأوضح أن 2100 كيلومتر من الطرق الوطنية  السريعة و25 جسرا تضررت بسبب الأمطار الموسمية في جميع أنحاء الإقليم، مضيفا أن نحو 4 سدود كبيرة وصغيرة لحق بها الدمار.

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