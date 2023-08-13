حماية المستهلك بالوادي الجديد يشن حملات تفتيشية بقرى الداخلة

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، شن حملات تفتيشية بقرى مركز الداخلة شملت الأنشطة التجارية؛ للوقوف على التزام أصحاب المنشآت بقانون حماية المستهلك، وإعلان الأسعار، وإصدار فواتير قانونية، مع توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز.

وأضافت أن الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق، وتحقيق الأمان في جميع المعاملات التجارية، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ضمن منظومة موسعة تشمل دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة، ودور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك؛ بهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأشارت إلى أن حملات جهاز حماية المستهلك تستهدف حماية المستهلكين وفقا للقانون؛ لضمان أن كل تاجر ومورد يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية.

وأكدت أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو التواصل مع الجهاز في حالة وجود أي شكاوى.