 لندن: من المرجح أن تتجه فاجنر لتقليص حجمها لتوفير الرواتب بينما تشهد ضغطا ماليا - بوابة الشروق
الأحد 13 أغسطس 2023 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

لندن: من المرجح أن تتجه فاجنر لتقليص حجمها لتوفير الرواتب بينما تشهد ضغطا ماليا

د ب أ
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 10:43 ص

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح أن تتجه مجموعة فاجنر الروسية الخاصة نحو عملية لتقليص الحجم وإعادة التشكيل، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى توفير نفقات رواتب العاملين في وقت يشهد ضغطا ماليا.

ويشار إلى أن الدولة الروسية تصرفت منذ وقوع محاولة التمرد الفاشلة في يونيو 2023، ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة بقائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وأن هناك احتمالا واقعيا بأن الكرملين لم يعد يمول الجماعة، بحسب ما أشارت إليه وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" -تويتر سابقا-.
وفي حال لم تعد الدولة الروسية تدفع لفاجنر، فستكون السلطات البيلاروسية هي ثاني دافعي الرواتب الأكثر معقولية.

ومع ذلك، فإن قوات فاجنر الكبيرة العدد ستمثل استنزافا كبيرا وغير مرحب به لموارد بيلاروس المتواضعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك