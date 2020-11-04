المستشار الألماني يدافع عن وضع بلاده كمقر اقتصادي

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن وضع بلاده كمقر اقتصادي في وجه الانتقادات.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، أشار شولتس إلى ضخ شركات أجنبية لاستثمارات بمليارات اليورو إلى ألمانيا.

وأبدى شولتس رد فعل متحفظا حيال مقترح وزير الاقتصاد روبرت هابيك الخاص بتوفير الكهرباء لقطاع الصناعة بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة.

يذكر أن هناك روابط اقتصادية تطالب بتخفيف واسع النطاق لأعباء قطاع الصناعة، وذلك بسبب الانكماش الاقتصادي وأسعار الطاقة المرتفعة مقارنة بالمستوى الدولي، كما تحذر هذه الروابط من هجرة الشركات من ألمانيا إلى الخارج.

وقال شولتس، إن ألمانيا بها استثمارات مباشرة كبيرة وتحدث المستشار عن توسع كبير في إنتاج أشباه الموصلات.

وصرح شولتس، بأن الشركات تتخير مواقعها عن وعي وأردف أن هذه الشركات "اختارت المقر الاقتصادي ألمانيا".

وكانت شركة "تي إس إم إس"، التايوانية أعلنت قبل بضعة أيام اعتزامها بناء مصنع لأشباه الموصلات في مدينة درسدن شرقي ألمانيا بحلول 2027، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في هذا المصنع يبلغ 10 مليارات يورو.

وتعتزم الحكومة الألمانية دعم بناء المصنع بـ5 مليارات يورو (أي نصف المبلغ المقدر للمشروع).

كما ستحصل شركة إنتل الأمريكية من الدولة الألمانية على نحو 10 مليارات يورو لاستثماراتها في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا والتي يبلغ حجمها 30 مليار يورو.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قال شولتس، إن الحكومة الألمانية تعمل على الصعيد الهيكلي بحيث يصبح توليد الكهرباء في ألمانيا أقل كلفة وذلك عن طريق توسيع نطاق قدرات التوليد وشبكات الكهرباء.

وأضاف: "لدينا مهمة رئيسية تتمثل في أن نقلل أسعار الكهرباء هيكليا ذلك أننا لن نتمكن من دعم أسعار الكهرباء بشكل دائم".

ورأى شولتس، أنه لو أن وتيرة توسيع نطاق شبكات الكهرباء كانت سارت بشكل أسرع لتراجعت أسعار الكهرباء في الوقت الحالي.

وتحدث شولتس عن "وتيرة جديدة تماما" في توسيع نطاق توليد الكهرباء من قوة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية لافتا إلى أن هذا سيكون له تأثير على الاقتصاد ككل.

وبسبب الاستثمارات الكبيرة في اتخاذ المزيد من تدابير حماية المناخ، كان شولتس قال في الربيع الماضي إن من المتوقع تحقيق معدلات نمو كتلك التي كانت في فترة المعجزة الاقتصادية في الخمسينيات والستينيات، غير أن الروابط الاقتصادية لا ترى ذلك.

وأعرب شولتس، عن اعتقاده بأن ألمانيا كدولة مصدرة ناجحة للغاية وقال إنه إذا تراجع أداء الاقتصاد قليلا في مكان آخر فإنه يكون ملحوظا "غير أنه لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر حاليا".

وذكر أن الحكومة تعمل على حل المشاكل منوها إلى اعتزام برلين العمل على تسهيل قدوم الكوادر الفنية المتخصصة من الخارج.