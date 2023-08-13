قاضية فيدرالية تحذر ترامب من الإدلاء بتصريحات تحريضية قبل محاكمته

ويعد الحديث حول ما يحق لترامب الكشف عنه علناً أحد المعارك التي تدور بين الفريق القانوني للرئيس السابق والمدعين الفيدراليين.

ما هو أمر الحماية؟

يمكن القول إن طلبات الحصول على أوامر الحماية أمرا روتينيا إلى حد ما في القضايا الجنائية. ففي كثير من الحالات، تحجم فرق الدفاع عن معارضة الأوامر لأن القيام بذلك من شأنه إبطاء عملية "الاكتشاف"، وهي العملية التي يسلم المدعون من خلالها الأدلة.

ومع ذلك، في هذه القضية، جادل ترامب ومحاموه بأنه تم تقييد حرية تعبيره، وجادلوا بأن المعلومات الحساسة فقط هي التي يجب أن تبقى طي الكتمان.

ووافقت القاضية شوتكان ترامب ومحاميه. ومع ذلك، قالت إن حق التعبير المعطى إليه بحسب التعديل الأول للدستور الأمريكي، "ليس مطلقاً" في القضية الجارية، وحذرت من أنها لن تسمح "بجو يشبه الكرنفال" في محاكمته النهائية.

ويخضع الرئيس السابق لأمر حماية في قضية منفصلة ستتابع قريباً في نيويورك، بشأن مدفوعات مالية صامتة لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

كما وافق فريقه القانوني على شروط مماثلة في قضية أخرى تتعلق بسوء تعامله المزعوم مع المستندات السرية.

وقال كيفين ماكمونيغال، المدعي الفيدرالي السابق وأستاذ القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف: "الشيء المختلف في قضية فلوريدا هو أن الوثائق نفسها سرية".

وأضاف: "وهناك، سيكون الكثير من الشهود من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين دخلوا وصادروا الوثائق. وهؤلاء لن يتم تخويفهم".

هل يمكن تغيير مكان المحاكمة؟

أمر الحماية بعيد كل البعد من أن يكون نقطة الخلاف الوحيدة بالنسبة لترامب في قضيته في العاصمة واشنطن. كما جادل بأنه لا يمكنه توقع محاكمة عادلة في العاصمة الأمريكية، لأن الناخبين في المدينة يصوتون بأغلبية ساحقة لمرشحين ديمقراطيين.

واقترح محاميه، جون لاورو، ولاية فرجينيا الغربية القريبة كبديل.

إلا أن تغيير مكان المحاكمة غير محتمل.

وكان سعى أكثر من 36 مشاركاً في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نقل محاكماتهم إلى خارج المدينة، وتم رفض طلبهم، وتم ذلك في بعض الحالات من قبل قضاة عينهم ترامب في مناصبهم.

وفي يوليو، جادل المدعون بأن "حقيقة أن معظم سكان [العاصمة] صوتوا ضد دونالد ترامب لا تعني أن هؤلاء السكان لا يمكنهم النظر بشكل محايد في الأدلة" الخاصة بالقضية.

وقال كارل توبياس، أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في فيرجينيا، إن كيفية تعامل المحاكم في واشنطن مع الكثير من القضايا المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول تخلق "الكثير من السوابق" التي من شأنها أن تعمل ضد طلب ترامب لتغيير مكان المحاكمة.