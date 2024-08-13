أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 593 ألفا و160 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 593 ألفا و160 جنديا، بينهم 1160 لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8455 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و16 ألفا و385 مركبة قتالية مدرعة و16 ألفا و764 نظام مدفعية و1146 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و920 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 366 طائرة حربية، و328 مروحية، و13 ألفا و491 طائرة مسيرة، و2426 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22 ألفا و649 من المركبات وخزانات الوقود، و2806 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.