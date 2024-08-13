أحمد العوضي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل الملك

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل 2025، من خلال بطولة مسلسل «الملك»، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وأعلن المؤلف محمود حمدان، عن انطلاق مسلسل «الملك» من بطولة أحمد العوضي، حيث نشر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكتب: «توكلنا على الله، مسلسل (الملك) رمضان 2025، إنتاج: سينرجي تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد عبد السلام».

وأضاف حمدان: «سعيد بتكرار التجربة مع اخويا النجم احمد العوضي والمنتج الكبير تامر مرسي بعد ما نجحنا سوا في (حق عرب)، ونعدكم ان (الملك) هيكون ملىء بالمفاجآت»

وكان كشف أحمد العوضى فى وقت سابق عن ملامح مسلسلة الجديد الذى يخوض به موسم دراما رمضان 2024، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أجاب فيه على أسئلة جمهوره، حيث قال: «مسلسلى الجديد شعبي وصعيدى».

يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال بطولة مسلسل «حق عرب»، والذي شارك فى بطولته كلا من دينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، وسامح السيد، ووفاء مكي، وأحمد عبدالله محمود، وإبراهيم السمان، وتامر شلتوت، ويمنى طولان، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.