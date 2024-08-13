إصابة 3 أشخاص بينهم طفلتين بطلقات خرطوش في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلتين بطلقات خرطوش في مشاجرة داخل إحدى حفلات الزفاف في الدقهلية.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى منية النصر، بوصول ثلاث أشخاص مصابين بطلقات خرطوش.

وانتقلت قوة من مباحث مراكز منية النصر، وتبين وقوع مشاجرة بقرية الجنينة في إحدى حفلات الزفاف، وإصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش، وهم "خلود.و،11 سنة" "رامي.م، ٣٦ سنة" "حنين.و، 8 سنوات"، وتم نقلهم إلى مستشفى منية النصر لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.