ألمانيا: رئيس نقابة السكك الحديدية والنقل يطالب بحظر الأسلحة في القطارات والمحطات

في إطار النقاش الدائر حول تشديد قوانين الأسلحة، طالب مارتين بوركرت رئيس نقابة السكك الحديدية والنقل (إي في جي) بحظر الأسلحة في القطارات والمحطات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بوركرت في هانوفر اليوم الثلاثاء: "للأسف، فإن الهجمات داخل القطارات لا تتوقف، بل إنها مستمرة في الارتفاع. وينطبق الأمر ذاته على المحطات"

. وأضاف أن ذلك يبرر فرض حظر موحد على حمل الأسلحة في القطارات والمحطات مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الحظر يتطلب زيادة التواجد الشرطي، وصرح بوركرت بأن السلامة لها الأولوية القصوى في نهاية المطاف بما في ذلك بالنسبة للعاملين أيضا.

وقال بوركرت إن نتائج استطلاع أجرته نقابة (إي في جي) أظهرت أن 80% من العاملين تعرضوا لاعتداءات، وأردف:" هذا عدد مرتفع للغاية".

تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لزيادة الهجمات بالأسلحة البيضاء، تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي) إلى تشديد قانون الأسلحة.

وأعلنت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد أن قانون حيازة الأسلحة الجديد "سيزيد من تقييد استخدام السكاكين في الأماكن العامة".

ومن المخطط تقليص طول نصل السكين المسموح بحمله في الأماكن العامة من 12 سنتيمترا إلى 6 سنتيمترات. وقالت فيزر: "نعتزم فرض حظر عام على استخدام مطوات الجيب الخطيرة.

سنقدم قريبا تعديلات تتعلق بذلك في قانون حيازة الأسلحة"، داعية سلطات البلديات إلى فرض المزيد من المناطق التي يُحظر فيها حمل أسلحة أو سكاكين.