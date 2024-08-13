محافظ أسوان يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو

تفقد إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 714 مشروعا بتكلفة 9.7 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع.

وأثناء جولته التفقدية التى رافقه فيها أعضاء مجلس النواب ريهام عبد النبى، وحسن سيد خليل، بالإضافة إلى اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، علاوة على القيادات التنفيذية المعنية، تفقد إسماعيل كمال موقف الأقاليم بالغنيمية والذى يقع على مساحة 12 ألف م2، وجارى تنفيذه بنسبة 85٪، وبتكلفة 25 مليون جنيه، ويسع 300 سيارة، ويأتى تنفيذه ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية يتم تنفيذها بواسطة وزارة التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بزيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ ونهو هذا المشروع بالكامل خلال شهر، مع تخصيص مساحة كموقف داخلى لاستقبال السيارات من داخل المدينة.