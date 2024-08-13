البنتاجون: إرسال الغواصة إس إس جورجيا للمنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنهم سيرسلون الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن البنتاجون قوله: "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونعمل على تهدئة التوترات في المنطقة".

وأوضح البنتاجون أنهم رفعوا من قدراتهم العسكرية للدفاع عن إسرائيل "لكننا نعمل على خفض التوتر"، مؤكدا: "نواصل التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك والمبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين سيتوجهان إلى الشرق الأوسط للعمل على اتفاق وقف إطلاق النار وتهدئة التوترات.

وأوضح البيت الأبيض أن ماكجورك سيتوجه إلى القاهرة والدوحة فيما سيتوجه هوكستين إلى بيروت.