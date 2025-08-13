غزة: 29 شهيدا قرب مراكز المساعدات منذ فجر اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 8 من عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

ووصل لعيادة الشيخ رضوان 7 من العناصر مع 15 مصابًا، إثر استهداف الاحتلال للجان تأمين المساعدات من منطقة الصفطاوي، فيما وصل الشهيد الثامن مع 3 مصابين من محيط برج الأندلس شمال غرب مدينة غزة.

وتمنع إسرائيل بالقوة تأمين المساعدات، وتقوم باستهداف كل محاولات تأمينها.

وتهدد أصحاب الشاحنات بضرورة التوقف عند نقاط محددة تخضع لنيران قواتها.

كما استشهد اليوم 13 مواطنًا قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب خان يونس، و4 شرق دير البلح، و5 آخرين قرب مركز المساعدات جنوب محور نتساريم في المنطقة الوسطى من القطاع.