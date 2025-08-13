أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأفواج السياحية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووضع خطة للإخلاء للتعامل مع أي حوادث طارئة، خاصة المرورية.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المنظومة الجديدة شهدت تحويل الصروح الطبية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية إلى بانوراما جمالية متكاملة لتقديم الخدمات العلاجية بشكل راقٍ وفقًا للمواصفات العالمية.

وأوضح المحافظ، أنه في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين الزائرين لعروس المشاتي، تم توقيع بروتوكول تعاون في إطار قانوني بين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وغرفة الشركات السياحية، ووكلاء السفر، ونقابة المرشدين السياحيين، بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للسائح داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة؛ للاستفادة بالمزايا والخدمة العالية التي يتم تقديمها بشكل نموذجي.

فيما يتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخصيص خط ساخن يمكن من خلاله التواصل الفوري من المنشآت السياحية، سواء الفنادق العائمة أو الثابتة، بالمنشآت الصحية، لتلقي أي سائح للرعاية الصحية المتميزة في حالة أي طوارئ، ليكون ذلك من وسائل الجذب للسائحين.