السعودية تدين تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوزارة في بيان: "وتحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى أمس الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة «آي24 نيوز»، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ«حلم إسرائيل الكبرى»، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي.



