سلطنة عُمان تؤكد دعمها الكامل لسلامة الملاحة والأمن البحري

أكدت سلطنة عُمان، دعمها الكامل لجهود مجلس الأمن والمبادرات الأممية الرامية إلى مواجهة التحديات والتهديدات البحرية، داعيةً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والتنسيق المستمر لدعم سلامة الملاحة والأمن البحري.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان التي ألقاها السكرتير أول شهاب بن حارب آل سعيد عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجلسة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن بعنوان: "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة" وذلك في إطار مناقشة البند "صون السلام والأمن الدوليين".

وأشارت سلطنة عُمان، إلى الأهمية التي توليها للأمن البحري نظرًا للموارد الطبيعية والعوامل الجغرافية المحيطة بها ولموقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز الذي يعد ممرًّا استراتيجيًّا للتجارة الدولية والملاحة البحرية ولصادرات النفط العالمية المنقولة عبر البحار.

واستعرضت كلمة سلطنة عُمان، الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية بما في ذلك الجهود التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر.